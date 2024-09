La Centrafrique s'inquiète d'une épidémie de dengue à Bangui après une dizaine de cas détectés

À Bangui, 13 cas ont été détectés pour l'instant, dont sept femmes et six hommes. Plusieurs cas de cette maladie virale transmise par les moustiques-tigre ont été détectés dans les différents arrondissements de la capitale. Mais la plupart des personnes qui contractent la dengue ne présentent pas de signes de la maladie.



À ce jour, une dizaine de malades sont confirmés par l'Institut Pasteur.



Cette « fièvre des os » dont les symptômes ressemblent à ceux du paludisme n'a pas de traitement. particulier. Les manifestations les plus courantes sont de la fièvre, des maux de tête, des courbatures, des nausées et des éruptions cutanées. La majorité des malades se rétablissent en une ou deux semaines. Mais la maladie peut se développer dans une forme sévère qui peut mener à une hospitalisation, voire au décès.



« Nous devons assainir notre milieu de vie et notre environnement. Nous devons assurer la salubrité de notre environnement tous les jours. Le ministère de la Santé et de la population, avec l'appui des partenaires, applique des mesures de prévention nécessaires pour empêcher la propagation rapide de l'épidémie sur le territoire national. Ces mesures sont basées sur le dépistage gratuit, l'auto-isolement des cas simples, l'hospitalisation des cas sévères et le traitement des cas », explique Emmanuel Nakoune, virologue et directeur scientifique de l’Institut Pasteur de Bangui.