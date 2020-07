La Chambre d’accusation rejette la demande de liberté provisoire de Assane Diouf

Assane Diouf ne sortira pas de prison aujourd’hui. La Chambre d’accusation a rejeté, ce mardi la requête en annulation déposée par ses avocats.



L’un deux, Me Ciré Clédor Ly annonce qu’il va introduire un recours en cassation en plus de demander directement une liberté provisoire au doyen des juges sans attendre l'audition sur le fond de son client.



Assane Diouf a été cueilli chez lui le 1er juin dernier à 06 heures du matin par des éléments des forces de l’ordre, alors qu’il était en direct sur Facebook en train de proférer des injures à l’endroit du Président Macky Sall, son épouse et ses proches.