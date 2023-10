La Cosydep appelle à travailler pour que « oubi tay diang tay » soit une réalité

« Quand on parle d’éducation on parle des jeunes et des enfants et ces derniers sont tournés vers l’outil numérique et la digitalisation. L’internet est maintenant au centre de tous, les enfants et les jeunes l’utilisent», a-t-elle souligné lors de l'événement.

Selon elle, le fait de développer des dynamique des apprentissages des enseignement idoines pour permettre de valoriser d’avantage et de connaitre la dimension stratégique de cet outil aujourd’hui, permet aussi d’ensavoir d’avantage et d’accompagner les enfants et les jeunes à travers la Cosydep pour « mieux maitriser cet outil et faire en sorte que ce soit à leur bénéfice».

« Nous allons vers l’exploitation du pétrole et du gaz, il y a un institut ça c’est une réponse il y a aussi véritablement d’autres problématiques qui aujourd’hui sont encore beaucoup plus importantes », a alerté Mme. Diagne. Pour qui, la rentrée (scolaire) est aussi la mission du cosydep. «Le slogan oubi tay diang tay, nous faisons tous pour que ça se passe comme prévu, même s'il y a des écarts et des accueils. Il faudra qu’on continue à travailler pour que justement oubi tay diang tay soit une réalité et c’est possible», a-t-elle insisté.

L'ancien ministre de l'Éducation nationale, Kalidou Diallo était aussi présent à la rencontre. Il a plaidé pour l'innovation de l'éducation. « Actuellement, toutes les institutions internationales travaillent à la transformation de l’éducation au sommet des Nations Unies. Nous avons des institutions comme la CONFN avec l’IFEF et avec d’autres. Toutes ces institutions s’occupent sur la transformation et l’innovation de l’éducation je me suis rendu compte, en visitant une quinzaine de bureau. J’ai remarqué qu’il y a tellement d’innovations au Sénégal surtout au niveau locale», a-t-il témoigné.

« On voudrait tout faire pour le faire découvrir aussi bien pour le numérique, les mathématiques liées à la géométrie et les langues nationales. L’ensemble de ces innovations qui sont exposées ici, je pense qu’on doit les faire découvrir pour le Sénégal et faire en sorte que la Cosydep aide à cela. Ce qui veut dire que le Sénégal est vraiment au cœur de la transformation et de l’innovation à travers ce que la coisydep est en train de faire», a soutenu M. Diallo.

La présidente du Conseil d’administration de la coalition nationale sénégalaise pour la défense de l'éducation (COSYDEP), Hélène Rama Niang Diagne a appellé vendredi l'ensemble des acteurs de l'éducation à travailler pour que le concept "oubi tay jang tay" (démarrer les cours dès le premier jour de la rentrée) soit une réalité. Elle s'exprimer lors de la 3e édition de la foire des innovations de l'éducation et de la formation.