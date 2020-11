La Cosydep formule des recommandations pour une école « juste et équitable »

La Coalition des organisations en synergie pour la Défense de l’éducation publique (Cosydep) a exprimé son regret sur le fait que l’ouverture des classes soit marquée par le différend entre les écoles privées et les parents d’élèves au sujet des frais scolaires, avant de formuler des recommandations pour une école « juste et équitable ».



L’organisation recommande au ministère de l’Education nationale et aux autorités compétentes d’orienter le débat sur l’effectivité du droit à l’éducation pour tous par une meilleure prise en charge des demandes des marginalisés dont on entend peu la voix, de rechercher des réponses inclusives, complètes et adéquates aux besoins de ceux qui sont plus vulnérables, plus éprouvés par les effets du Coronavirus.



Cheikh Sow et ses camarades demandent à l’Etat d’assurer la disponibilité des budgets et moyens de fonctionnement des écoles publiques et de mettre en œuvre efficacement les accords avec les enseignements pour une année stable au grand bénéfice des apprenants, notamment ceux qui ont très peu de possibilités d’apprentissage.



Ils souhaitent aussi un changement radical de paradigme à travers les ruptures nécessaires en vue de garantir une éducation inclusive de qualité à tous les enfants du Sénégal sans préjudice de leur milieu, de leurs caractéristiques économiques.



Par ailleurs, la Cosydep a indiqué que le nombre d’enfants non scolarisés deviendra plus important, les déperditions scolaires plus massives, la qualité une affaire exclusive des privilégiés, les inégalités plus marquées. « L’Etat doit rester une sphère de réconciliation des intérêts particuliers et de sécurisation des intérêts collectifs, en sa qualité de gérant des équilibres, de la justice sociale et de l’équité », ont soutenu les membres de l’organisation.