La Côte d'Ivoire, le Niger, la Guinée et le Mali célèbrent l'Aïd el-Fitr ce dimanche 30 mars

Dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, la célébration de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du Ramadan 2025 aura lieu ce dimanche 30 mars. La Côte d'Ivoire, le Niger, la Guinée et le Mali ont officiellement annoncé cette date après l'observation du croissant lunaire.



En Côte d'Ivoire, la nouvelle a été confirmée dans la soirée du samedi 29 mars par l'imam Sylla Sékou, relayant un communiqué conjoint du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (COSIM) et du Conseil supérieur des imams, organisations et structures sunnites (CODISS).



Au Niger, le Conseil Islamique a officialisé la date de l’Aïd après avoir confirmé l’apparition du croissant lunaire dans plusieurs régions, notamment à Diffa et Maradi.



De même en Guinée, le Secrétariat Général des Affaires Religieuses (SGAR) a annoncé que la fête sera célébrée ce dimanche 30 mars sur tout le territoire national, conformément aux observations de la Commission Nationale d’Observation de la Lune.



Enfin, le Mali a également confirmé la célébration de l'Aïd el-Fitr ce dimanche, à la suite de la validation de l’apparition de la nouvelle lune par les autorités religieuses du pays.



Par contre, le Burkina Faso célébrera la fête de l’Aïd el-fitr le lundi 31 mars 2025. L’annonce a été faite par la commission technique nationale lune de la FAIB (Fédération des associations islamiques du Burkina) qui s’est réunie dans la soirée de ce samedi 29 mars 2025, pour procéder à la recherche du croissant de lune marquant la fin du ramadan.