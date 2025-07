La Coupe du Monde 2026 dévoilera son tirage au sort à Las Vegas en décembre

Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 se tiendra le 5 décembre 2025 dans un lieu spectaculaire : la Sphère de Las Vegas. Ce dôme futuriste de 112 mètres de haut, célèbre pour son immense façade LED, accueillera l’événement dans sa salle de 17 500 places, selon TUDN Mexico et ESPN. Ce tirage marquera une étape symbolique dans la préparation du Mondial, qui se jouera du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.



Pour la première fois, 48 équipes participeront à la compétition. Treize nations sont déjà qualifiées, dont les trois pays hôtes, ainsi que l’Australie, l’Iran, le Japon, la Jordanie, la Corée du Sud, l’Ouzbékistan, l’Argentine, le Brésil, l’Équateur et la Nouvelle-Zélande. Seize villes accueilleront les matchs, réparties à travers l’Amérique du Nord, dans ce qui promet d’être l’édition la plus vaste de l’histoire du tournoi.