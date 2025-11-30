Kolda : les établissements du moyen secondaire confrontés à d’importants défis pour rehausser la performance scolaire

Manque criard d’enseignants, insuffisance de tables-bancs, faible taux de promotion interne… autant de défis que les responsables d’établissements appellent à résoudre en urgence. Selon eux, ces contraintes structurelles pèsent lourdement sur les résultats scolaires, notamment au baccalauréat où la région peine encore à se hisser au niveau national.

Cette rencontre de rentrée a aussi permis de renforcer les capacités des autorités scolaires sur l’élaboration du budget prévisionnel et la gestion pédagogique. L’objectif, expliquent les organisateurs, est d’outiller davantage les chefs d’établissements afin d’améliorer l’efficacité interne des écoles et de créer un environnement plus propice à l’apprentissage.

Le président du Collectif, Moussa Mboup, a par ailleurs salué la pertinence de la mesure interdisant les téléphones portables et appareils assimilés dans les établissements. « On aura que des évaluations biaisées si les élèves ont par devers eux des téléphones. Avec l’IA, ils peuvent trouver toutes sortes d’épreuves sans apprendre », a-t-il averti, soulignant la nécessité de préserver l’intégrité des apprentissages et des évaluations.

Les établissements du moyen secondaire de la région de Kolda font face à de nombreuses difficultés qui freinent leurs performances. Le constat a été dressé ce samedi 29 novembre lors de l’assemblée générale de rentrée du Collectif des chefs d’établissements, tenue dans la capitale du Fouladou.