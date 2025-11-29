Saly Portudal: trois (3) individus déférés pour séquestration et viol collectif sur une déficiente mentale

Le Commissariat Urbain de Saly a procédé à l’interpellation et à la traduction de trois (3) individus devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Mbour pour les chefs d'accusation « d'association de malfaiteurs, séquestration et viol collectif » sur une personne en situation de déficience mentale.



Selon la Police nationale, le 10 novembre 2025, une dame s’est présentée au Commissariat Urbain de Saly-Portudal pour déclarer la séquestration et le viol dont sa belle-sœur a été victime.



Il ressort de sa déclaration que la belle-sœur souffre d’un handicap mental. Le 10 novembre 2025, aux environs de 13 heures, celle-ci a quitté leur domicile pour n'y revenir que le jeudi 13 novembre 2025 à 10 heures. À son retour, elle a été soumise à un interrogatoire par ses proches.



Au cours de celui-ci, elle a laissé entendre qu’elle avait quitté la maison familiale par crainte de représailles de sa belle-mère, à qui elle avait confié de l’argent qu’elle aurait détourné. Elle a alors erré dans les ruelles de Mbour.



C'est dans ces circonstances que, vers 18 heures, elle a rencontré une personne qui l’a conduite à Saly. Une fois sur place, elle aurait été abusée sexuellement durant toute la période précitée par cet individu et ses acolytes.



Le vendredi 14 novembre 2025, elle s’est réveillée en se tordant de douleurs abdominales. Elle a été conduite au centre de santé où le médecin les a orientés vers le service de police pour déposer plainte et obtenir une réquisition à personne qualifiée.



À la suite de cette plainte, une enquête a été ouverte. La victime a été convoquée au Commissariat Urbain de Saly-Portudal aux fins d’audition. De manière inopinée, elle a jeté un coup d’œil dans la chambre de sûreté et a immédiatement reconnu et désigné un individu, alors gardé à vue pour ivresse publique manifeste (IPM), comme étant celui qui l’avait séquestrée et violée.



Auditionné, ce dernier a laissé entendre qu’il avait entretenu des relations sexuelles consentantes avec la victime. Il ignorait toutefois que cette dernière souffrait d’un handicap mental et qu’elle était mariée. Terminant son interrogatoire, il a fini par admettre qu’ils avaient tous les trois (03) eu des relations sexuelles non protégées avec la victime.



Soumis à un interrogatoire approfondi, le mis en cause a tenté de nier, avant de reconnaître, sans réserve, les faits à lui reprocher. La poursuite des investigations a permis d’interpeller ses acolytes.



Au terme de l’enquête, les mis en cause ont été conduits le 24 novembre 2025 au Parquet de Mbour pour association de malfaiteurs, séquestration et viol collectif.