Opération conjointe Sénégal–Gambie : la SR de Kaolack neutralise un réseau QNET actif à Farafigny

Suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état de l’existence d’un réseau QNET impliquant des ressortissants sénégalais et établi à Farafigny, en République de Gambie, la Section de Recherches de Kaolack, en étroite collaboration avec la Police gambienne, a conduit une opération ayant permis le démantèlement dudit réseau, informe la Gendarmerie nationale sur sa page Facebook.



L’opération, coordonnée depuis Keur Ayip, a d’abord permis l’arrestation de trois (3) personnes sur le territoire sénégalais, avant la poursuite de l’intervention sur le territoire gambien.



Au total, vingt-neuf (29) personnes ont été interpellées dans le cadre de cette opération conjointe.