Mondial féminin de handball 2025 : le Sénégal s’incline d’un point face à la Suisse (25-24)

Les « Lionnes » du Sénégal ont été battues ce samedi d’un petit but (25-24) par la Suisse lors de leur deuxième match au Championnat du monde féminin de handball 2025, coorganisé par l’Allemagne et les Pays-Bas (26 novembre – 14 décembre).
Après ce deuxième revers consécutif, le Sénégal doit impérativement s’imposer face à l’Iran ce lundi 1er décembre à 17h00 GMT pour espérer décrocher la 3ᵉ place et se qualifier pour le tour principal.
Après ce deuxième revers consécutif, le Sénégal doit impérativement s’imposer face à l’Iran ce lundi 1er décembre à 17h00 GMT pour espérer décrocher la 3ᵉ place et se qualifier pour le tour principal.
Autres articles
-
Ligue 1 : l'AS Monaco domine le Paris Saint-Germain et se relance
-
Liga : Le FC Barcelone renverse Alaves et prend provisoirement la tête du championnat
-
Bundesliga : Le Bayern Munich s’impose face à Sankt Pauli, Nicolas Jackson inscrit un nouveau but
-
Luis Enrique a désigné le grand objectif de la saison du PSG
-
Ligue 1 : Rennes d’Habib Beye enchaîne une quatrième victoire et grimpe au 4e rang