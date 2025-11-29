Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Mondial féminin de handball 2025 : le Sénégal s’incline d’un point face à la Suisse (25-24)
Les « Lionnes » du Sénégal ont été battues ce samedi d’un petit but (25-24) par la Suisse lors de leur deuxième match au Championnat du monde féminin de handball 2025, coorganisé par l’Allemagne et les Pays-Bas (26 novembre – 14 décembre).
 
Après ce deuxième revers consécutif, le Sénégal doit impérativement s’imposer face à l’Iran ce lundi 1er décembre à 17h00 GMT pour espérer décrocher la 3ᵉ place et se qualifier pour le tour principal.
Moussa Ndongo

Samedi 29 Novembre 2025 - 21:09


