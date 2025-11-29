Réseau social
PRESSAFRIK.COM
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Ligue 1 : l'AS Monaco domine le Paris Saint-Germain et se relance
Après trois défaites consécutives en championnat, l’AS Monaco a retrouvé le chemin de la victoire ce samedi lors de la 14e journée de Ligue 1 en s’imposant face au PSG (1-0). Le club de la Principauté a fait la différence grâce à un unique but signé Takumi Minamino à la 68e minute.
 
Monaco se hisse provisoirement à la sixième place du classement, restant cependant à sept points du PSG.
 
De son côté, le PSG (30 points) voit sa première place menacée par Marseille (28 points) et Lens (28 points), qui, en cas de succès respectif contre le TFC et Angers, pourraient prendre la tête du championnat.
Moussa Ndongo

Samedi 29 Novembre 2025 - 19:32


