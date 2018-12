La Cour Suprême confirme la radiation de Me Cabibel Diouf

Me Cabibel Diouf ne pourra plus exercer son métier d’avocat. En effet, la Cour suprême a confirmé l’exclusion définitive de la robe noire, confirmant ainsi l'arrêt du Conseil de discipline de l'Ordre des avocats.



Radié du barreau, Me Diouf avait saisi la Cour suprême, le 31 août dernier pour demander la suspension tester sa radiation. Il sera débouté par la haute juridiction qui a déclareré sa requête irrecevable.



Le journal "Les Echo"s qui donne l’information soutient que l’avocat a été radié du barreau en mars dernier suite à son différend avec la veuve du défunt ministre socialiste Papa Babacar Mbaye dans une opération immobilière pour un montant de 62 millions de francs Cfa. Le quotidien souligne que Me Diouf a été exclu pour abus de confiance et d'escroquerie.