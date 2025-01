La DIC frappe Air Sénégal : près de 200 millions de francs CFA détournés sur des billets d'avion destinés au personnel

La Division des Investigations Criminelles (DIC) a procédé à une première arrestation suite à l’audit qui a révélé l’existence d’une mafia liée aux billets d’avion destinés au personnel d’Air Sénégal, un système connu sous le nom de « Staff Travel » dans le jargon de la compagnie. Ainsi, la cheffe du service « Staff Travel » a été discrètement interpellée à l’AIBD (Aéroport International Blaise Diagne) et placée en garde à vue.



El Hadji Tidiane Ndiaye, le nouveau directeur général d’Air Sénégal, a déposé une plainte après la découverte de cette mafia, comme l’a rapporté le journal Libération dans sa parution du jour.



En effet, la cheffe du service « Staff Travel » a été appréhendée par la DIC à l’AIBD et mise en garde à vue. Lors de son audition, elle a reconnu une partie des faits et a impliqué la responsabilité d’un ancien haut responsable d’Air Sénégal. Selon l’audit, le préjudice provisoire concernant les billets « Staff Travel » s’élève à près de 200 millions de FCFA. Ces billets, destinés au personnel, étaient frauduleusement revendus sur le marché noir.



D’autres billets commerciaux étaient également écoulés à travers des circuits occultes, sans que les fonds ne soient reversés à Air Sénégal, victime d’un véritable pillage.



Tout porte à croire que les investigations, menées par la DIC, qui est actuellement en première ligne dans la lutte contre la délinquance financière, pourraient entraîner la chute de plusieurs personnalités impliquées dans ce scandale.