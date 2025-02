La Directrice générale des opérations de la Banque mondiale en visite au Sénégal du 26 au 28 février

La Directrice générale des opérations de la Banque mondiale, Anna Bjerde, effectuera une visite officielle au Sénégal du 26 au 28 février. D’après le communiqué de presse parvenu à PressAfrik, « ce déplacement vise à consolider le dialogue entre l’institution financière internationale et les autorités sénégalaises, ainsi que les acteurs du secteur privé et de la société civile, afin de renforcer l’appui au développement du pays. »



En effet, le document indique que « cette mission s’inscrit dans le cadre du nouveau Cadre de Partenariat Pays entre le Sénégal et le Groupe de la Banque mondiale, actuellement en cours de conception. À cette occasion, Anna Bjerde rencontrera le président Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko, ainsi que plusieurs membres du gouvernement et des représentants du secteur privé et de la société civile. »



La Banque mondiale entend renforcer son engagement dans plusieurs domaines clés du développement socio-économique du Sénégal. L’accent sera mis sur la participation accrue du secteur privé comme moteur de croissance et la création d’opportunités d’emploi, notamment pour les jeunes. De plus, la transparence et la redevabilité dans la gestion des finances publiques seront au cœur des discussions.



« La visite d’Anna Bjerde sera également l’occasion d’évoquer la mise en œuvre du Pacte National pour l’Énergie, un programme ambitieux visant à garantir un accès universel à l’électricité d’ici 2030. Ce projet s’aligne avec les priorités de la Banque mondiale en matière d’énergie et de transition économique durable », lit-on sur la note.



Actuellement, le portefeuille de la Banque mondiale au Sénégal comprend « 21 projets d’investissement nationaux, pour un montant total de 3 milliards de dollars, ainsi que 11 opérations régionales financées à hauteur de 834,5 millions de dollars via l’Association internationale de développement (IDA). Par ailleurs, la Société financière internationale (IFC)dispose d’un portefeuille de 483 millions de dollars, tandis que les engagements de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) atteignent 773,8 millions de dollars. »



Avec plus de 30 ans d’expérience dans le développement international et les politiques publiques, Anna Bjerde supervise un portefeuille mondial de 340 milliards de dollars. Sous sa direction, la Banque mondiale a atteint des niveaux records de financement et a lancé des initiatives majeures, dont Mission 300, qui ambitionne de fournir l’accès à l’électricité à 300 millions de personnes en Afrique d’ici 2030.



Spécialiste des infrastructures énergétiques, elle a contribué à des programmes de transition énergétique en Afrique et au Moyen-Orient, tout en œuvrant à la promotion des femmes dans le secteur de l’énergie. À travers ses échanges avec les autorités et les acteurs économiques, Directrice générale des opérations de la Banque mondiale, entend renforcer « l’impact des programmes financés et accélérer leur mise en œuvre pour accompagner le pays dans ses ambitions de croissance et de modernisation. »