La Fifa analyse le Mondial 2018, le 23 septembre à Londres

Cette conférence a pour objectif d’analyser la compétition phare de la FIFA sous les angles techniques et tactiques, d’identifier les tendances et, sur la base du rapport de l’épreuve qui sera présenté par le Groupe d’étude technique de la FIFA à cette occasion, de comparer Russie 2018 avec les éditions précédentes. La rencontre comprendra également des discussions sur la mise en œuvre de l’assistance vidéo à l’arbitrage et son impact sur le jeu, indique la Fifa dans son site.



À l’inverse des conférences post-Coupe du Monde organisées après Afrique du Sud 2010 et Brésil 2014, et conformément à sa Vision 2.0 qui vise à promouvoir un meilleur dialogue avec les associations membres et les confédérations, et ce à tous les niveaux, la FIFA organise cette année un événement unique pour toutes ses associations membres. En marge de la conférence, des réunions spécifiques sont également prévues à l’intention des experts techniques des confédérations et des associations membres.



"La Coupe du Monde en Russie a été une réussite, sur le terrain comme en dehors. Avec cette conférence, nous souhaitons discuter des aspects technico-tactiques identifiés sur le terrain par nos experts, tout en étant à l’écoute des retours de nos associations membres. Une Coupe du Monde doit être perçue comme une plateforme dont il est possible d’apprendre et qui est surtout susceptible d’avoir un impact sur le développement technique dans le monde entier. En organisant une seule et unique conférence cette année, nous initions un dialogue footballistique plus global, plus riche et plus diversifié", a déclaré Zvonimir Boban, Secrétaire Général adjoint de la FIFA.



La Conférence de la FIFA sur le football : analyse de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ se tiendra la veille de la cérémonie des The Best – FIFA Football Awards.