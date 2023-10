La France engage son retrait militaire du Niger

En 2022, la France réarticulait la force Barkhane hors du Mali

Le 17 février 2022, le président Emmanuel Macron annonçait, en accord et en coordination avec les partenaires africains et européens, la réarticulation de la force Barkhane hors du territoire malien. Cette manœuvre s'est déroulée pendant près de dix mois, en trois phases.

Lors de la phase 1, du 30 octobre 2021 au 15 décembre 2021, trois bases du nord du Mali, dont celle de Tombouctou, avaient été déplacées vers Gao, dans le nord-est du Mali, représentant un total de 140 véhicules et 430 conteneurs. Lors de la phase 2, du 19 avril au 13 juin 2022, les bases du Gossi et Ménaka, ainsi que 210 véhicules et 1130 conteneurs, avaient été transférés vers Gao. La réarticulation de la force Barkhane hors du Mali s'est achevée par la rétrocession de la base de Gao, la plus grande base française en Afrique de l'ouest, le 15 août 2022. Celle-ci a été transférée vers Niamey.

En chiffres, la réarticulation de la force barkhane hors du Mali représente au total plus de 60 convois terrestres, 150 convois aériens, 5 convois maritimes ainsi que 7200 conteneurs évacués.

(Source: ministère des Armées)