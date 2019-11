La France envoie son Premier ministre pour remettre le sabre de El Hadj Oumar Tall à sa famille

Le Premier ministre français, Edouard Philippe est attendu à Dakar ce week-end, avec une forte délégation de son gouvernement dont Jean Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères, dans le cadre du conseil intergouvernemental prévu demain dimanche au Palais.



Les ministres français vont échanger avec leurs homologues sénégalais sur les nombreux accords, notamment économiques et sécuritaires, entre les deux pays. À la fin de cette rencontre, Édouard Philippe fera une déclaration avant se rendre à la Salle des Banquets pour procéder à la remise du sabre d’El Hadj Oumar Foutiyou Tall à sa famille devant le président Macky Sall.



El Hadji Omar TALL, un géant de l’Histoire, propagateur de l’Islam en Afrique de l’Ouest et créateur du plus grand empire en Afrique noire (1848-1897), si méconnu et délégitimé, était un Saint, un organisateur, un stratège, un savant et un anticolonialiste. Si son empire s’est effondré avec sa mort, correspondant ainsi avec la montée du colonialisme, en revanche, son influence sur l’Islam et le rayonnement de sa confrérie Tidjane sont demeurés, plus que jamais, vivaces.