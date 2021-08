La France va tenter d'évacuer encore «plusieurs centaines» d'Afghans de Kaboul, dit Emmanuel Macron

La France va tenter d'évacuer encore «plusieurs centaines» d'Afghans de Kaboul, a déclaré jeudi le président Emmanuel Macron, ajoutant que Paris faisait «le maximum» pour y arriver mais sans garantie en raison de la situation sécuritaire «extrêmement tendue» à l'aéroport. «Au moment où nous nous parlons, nous avons 20 bus avec des ressortissants binationaux et (des) Afghans que nous souhaitons pouvoir rapatrier (..) Cela représente plusieurs centaines de personnes en danger encore, a-t-il dit lors d'un déplacement à Dublin.



Plusieurs de ces bus sont dans la file d'attente qu'il y a dans la zone à l'extérieur de l'aéroport.» Il a assuré que la France ferait «le maximum pour que toutes ces personnes que nous avons pu prendre en charge mais qui ne sont pas arrivées dans l'enceinte de l'aéroport militaire puissent y accéder et être ensuite évacuées vers les Emirats arabes unis et la France». Mais il ajouté: «Je ne peux pas aujourd'hui vous garantir que nous arriverons à procéder à ces opérations, parce que la situation de sécurité n'est pas sous notre contrôle».