La Gambie suspend toutes les importations de volailles en provenance du Sénégal

Le Gouvernement gambien a décidé de suspendre l’importation de volailles ou de viande volatile en provenance du Sénégal jusqu’à nouvel ordre. Ce, après une réunion des Ministères gambiens de la Santé et de l’Elevage tenue vendredi.



Selon le correspondant du site Emedia à Banjul, ladite mesure s’explique par l’apparition de la grippe aviaire, il y a quelques jours dans une ferme avicole au Sénégal.



« A compter de ce vendredi, il est interdit, et c’est jusqu’à nouvel ordre, d’importer de la volaille -chair et les œufs compris-, originaire ou en provenance du Sénégal. La mesure est valable pour tous les autres pays actuellement en proie à une épidémie de grippe aviaire », ont déclaré les autorités gambiennes.



Qui enjoignent aux importateurs de volailles et de ses dérivés de s’approvisionner uniquement auprès de pays non affectés par cette pathologie animalière, qualifiée de « très contagieuse. « Cette interdiction sera effective jusqu’à ce que l’OMS et les autorités sénégalaises certifient que l’épidémie est complètement sous contrôle.Toute saisie sera détruite pour éviter la propagation de cette pathologie qui affecte les bipèdes », martèle le gouvernement gambien.



Toutefois, les ministères de l’Agriculture et de l’Elevage indiquent être conscients que cette interdiction peut entraîner une pénurie de poulets sur les marchés et de produits dérivés. Mais les autorités ont annoncé des mesures d’accompagnement.