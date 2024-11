La Gantoise : Noah Fadiga va se faire implanter un défibrillateur à la suite d’une myocardite

Noah Fadiga va se faire implanter un défibrillateur à titre préventif après un examen approfondi à l’hôpital, à la suite de son effondrement lors du match contre le Standard dimanche dernier. Son club, La Gantoise a indiqué qu’il souffre d’une myocardite.



« Noah Fadiga a été longuement examiné ces derniers jours après avoir brièvement perdu connaissance lors du match contre le Standard dimanche dernier. Les investigations ont révélé que Noah avait développé du tissu cicatriciel sur le muscle cardiaque à la suite d'une myocardite, une inflammation consécutive à une infection virale », informe La Gantoise.



Selon le club, la « myocardite peut provoquer un trouble du rythme cardiaque, ce qui est effectivement arrivé à Noah dimanche dernier ». « Cette condition est complètement nouvelle pour Noah et n’a rien à voir avec son histoire familiale. Un éventuel problème héréditaire avait déjà été exclu il y a un an et demi et la myocardite peut survenir chez n'importe qui », fait savoir le club de Noah Fadiga.



A en croire le club belge, la suite de la carrière de Noah n'est pas menacée. « Il va désormais suivre un traitement adapté et se fera également implanter un défibrillateur par mesure de précaution. Le cardiologue Pedro Brugada est le médecin traitant de Fadiga », précise La Gantoise.