La Gendarmerie nationale procède à de nouvelles nominations dans les Brigades

Après les récentes nominations au sein de la Police nationale, c’est au tour de la Gendarmerie nationale. Cette dernière a opéré à un vaste réaménagement avec une réorganisation majeure à la Brigade de Recherches de Ziguinchor ou son chef de service a été transféré à celle de Dakar/Faidherbe. Les Brigades de Recherches de Kaolack, Saly, Thiès et Saint-Louis ont également vue l’arrivée de nouveaux responsables.



Le Lieutenant Colonel Ibrahima Ndiaye, contacté par PressAfrik, précise que « les mouvements datent de la semaine dernière et concernent 13 pages de documents. Ils touchent les commandants de brigade, leurs adjoints ainsi que certains services. Ce sont des changements normaux effectués chaque année à cette période. »



Poursuivant, il a ajouté que « la gendarmerie suit un processus d’échelonnement : les changements débutent par les plus gradés et les brigades de recherche, suivis des commandants de brigades, et enfin des gendarmes. Les demandes de mutation étant nombreuses et motivées, un mouvement complet peut s’étendre sur 30 pages. »



Pour rappel, c’est le général Martin Faye, Haut commandant de la grande maréchaussée qui a procédé à cette série de nouvelles nominations qui touchent les brigades territoriales, les brigades spéciales, ainsi que les Brigades de recherches (BR) à travers le Sénégal, selon "Seneweb", repris par "Sudquotidien.sn".