La Guinée drague Bouna Sarr... ce dernier préfère le Sénégal

En 2015, Luis Fernandez, aujourd’hui consultant BeIN Sports mais à l’époque sélectionneur de la Guinée (jusqu’en mai 2016), avait pris la température auprès de Bouna Sarr (27 ans) pour une éventuelle convocation avec le Sily National. Possédant les nationalités françaises, sénégalaises et donc guinéennes, le joueur de l’OM a le choix pour sa nationalité sportive, lui qui n’a jamais connu de sélection dans une équipe de jeunes.



Selon les informations de La Provence, Didier Six, l’actuel sélectionneur de la Guinée, est venu observer Bouna Sarr samedi au Vélodrome lors du match opposant Marseille à Angers (0-0), et l’a même rencontré à l’issue de la rencontre dans le but de le convaincre de jouer pour le Sily National. Le quotidien régional précise que l’ancien du FC Metz se trouve en pleine réflexion, même s’il semble privilégier le Sénégal, si Aliou Cissé devait faire appel à lui. Auteur de bonnes performances avec l’Olympique de Marseille en 2018, Bouna Sarr avait été pré-sélectionné avec l’Equipe de France par Didier Deschamps en octobre 2018, sans toutefois jamais faire partie des 23.



Foot Mercato