La Guinée fait face depuis plusieurs semaines à une crise de liquidités

Ali est cambiste à Kaloum, le centre administratif de Conakry, capitale de la Guinée. Il avait l’habitude d’échanger d’importantes sommes en euros ou en dollars avec des voyageurs, mais la difficulté à accéder aux francs guinéens le gêne dans son travail. « On a des difficultés avec le franc guinéen contre la devise. Si on a un chèque que l’on dépose à la banque pour avoir des francs guinéens, ou des espèces pour acheter des devises, on n’arrive pas à avoir de l’argent à la banque. Si on dépose le chèque de 2 milliards 500, on n’arrive pas à avoir 50 millions, on ne nous propose que 30 millions. C’est peu, on ne peut pas travailler avec ça », explique-t-il.



Les autorités ont peu communiqué sur cette crise. Le Premier ministre Bah Oury a apporté des explications, le vendredi 20 juin. Pour lui, c’est le dynamisme de l’économie guinéenne qui est à l’origine de cette pénurie de billets : « En 2024, malgré une conjoncture particulièrement difficile en début d’année, la Guinée est sortie avec un taux de croissance avoisinant les 7 %, ce qui est exceptionnel. Dans ce contexte, une monnaie fiduciaire pourrait ne pas satisfaire les besoins de cette économie. »



Manque de fluidité dans le marché interbancaire ?

Il a déjà annoncé une première mesure pour répondre à cette crise : l’administration doit cesser les règlements en cash pour les salaires et les autres dépenses, les virements bancaires doivent devenir la norme. Pour lui, la Banque centrale ne doit pas faire « tourner la planche à billets » au risque, selon ses mots, de « mettre en péril l’économie ».



L’analyste financier Bella Bah estime que la crise n’est pas liée à la forte croissance économique. Pour lui, la pénurie de monnaie est avant tout le résultat de la crise de confiance entre la Banque centrale et les banques commerciales. « L’une des causes fondamentales de cette crise de liquidités, c’est le marché interbancaire, c’est-à-dire entre la Banque centrale et les banques primaires, détaille-t-il. Aujourd’hui, la majorité des banques primaires ne font plus les dépôts au niveau de la Banque centrale parce que quand elles veulent avoir accès à leurs dépôts, c’est un problème. En plus, la Banque centrale leur facture à hauteur de 1 % tous les retraits en dollars et en euros. Le marché interbancaire s’est bloqué et c’est dû au fait que la Banque centrale ne joue pas pleinement son rôle. » Sollicitée, la Banque centrale n’a pas souhaité communiquer sur cette pénurie.