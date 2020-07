La Juventus Turin sacrée championne d'Italie grâce à sa victoire contre la Sampdoria

« La saison la plus difficile de l'histoire du football italien » n'est pas encore tout à fait terminée. Mais Maurizio Sarri peut souffler. À la peine depuis trois semaines, sa Juventus Turin s'est assurée de remporter son neuvième titre de championne d'affilée dimanche, en disposant de la Sampdoria (2-0). À deux journées de la fin, les Bianconeri comptent désormais sept points d'avance sur l'Inter, leur plus proche poursuivant au classement.



L'incontournable Cristiano Ronaldo - 31 buts en Serie A cette saison, dont 10 depuis la reprise, plus que n'importe quel autre joueur dans le « top 5 » européen - a ouvert le score dans le temps additionnel de la première période (45e+7, 1-0) à la réception d'un coup franc frappé en retrait par Miralem Pjanic. Avant que Federico Bernardeschi, opportuniste, ne double la mise sur une frappe de... Ronaldo, mal repoussée par le gardien de la Sampdoria Emil Audero (67e, 2-0).