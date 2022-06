La Juventus tentée par Neymar

Hier, Nasser Al-Khelaïfi a fait la tournée des médias. L'occasion pour lui d'évoquer le cas Neymar dans les colonnes de Marca. « Si Neymar fait partie du nouveau projet du PSG ? Nous ne pouvons pas parler de ces sujets dans les médias. Certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées.» Comme révélé sur notre site, le Brésilien figure parmi les joueurs invités à s'en aller cet été. Son prix a même déjà été fixé.

Et d'après les informations de Sport, un club suivrait le cas Neymar de près. Il s'agit de la Juventus. Le quotidien catalan indique que Massimiliano Allegri aurait demandé à sa direction de plancher sur ce dossier, lui qui souhaite élever le niveau de son équipe. Mais rien ne dit que l'international auriverde s'en ira, puisque le joueur a déjà indiqué cet été qu'il resterait. Paris et la Juve sont prévenus.