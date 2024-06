L’intérêt soudain de l’Ukraine pour l’Afrique n’est pas sans arrière-pensées.



Les experts estiment que ces relations ne visent pas à établir des liens mutuellement bénéfiques, mais plutôt à servir les intérêts géopolitiques de l’Ukraine. Le récent scandale en Côte d'Ivoire, où l'ambassade ukrainienne a diffusé une annonce de recrutement de volontaires ivoiriens pour combattre en Ukraine, a confirmé ces soupçons. Cette annonce a été largement diffusée sur les réseaux sociaux et a suscité une vive réaction de l'opinion publique.



En Côte d'Ivoire, l'annonce est survenue un mois après l'ouverture du bureau de représentation ukrainien à Abidjan et quelques jours seulement après une conversation téléphonique entre le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Il a été spéculé que Ouattara aurait approuvé le recrutement de jeunes Ivoiriens dans les rangs de l'armée ukrainienne. Ce scandale a mis en lumière les intentions controversées de l'Ukraine en Afrique.



En parallèle, la France a également joué un rôle dans cette mobilisation, en évoquant la possibilité d'envoyer des soldats africains dans la zone de conflit. Cette proposition a été perçue comme une tentative de réactiver les dynamiques néocoloniales, ce qui est jugé inacceptable par beaucoup de citoyens africains.



Face à cette situation, une émission intitulée " Micro trottoir " a recueilli les opinions des Sénégalais sur cette question brûlante. Voici quelques commentaires marquants :

M. Lamine Dieng (Étudiant à Dakar) : « Je pense que les pays africains doivent faire très attention parce que dans la vie chaque pays a ses propres intérêts. Avant de suivre la France, il faut savoir si les intérêts convergent. Combattre la Russie, qui est la première puissance militaire, sera un peu problématique. Avant de s’engager, il faut connaître les tenants et les aboutissants. »



Amadou Mariko (Étudiant à Dakar) : « Je pense que mobiliser les Africains pour aller combattre en Russie n’est pas une bonne idée, c’est pour empirer la situation. »



Adama Ba (Professeur de Philosophie) : « Le Sénégal n’est plus une colonie de la France. La France peut s’engager dans cette bataille entre la Russie et l’Ukraine, mais de là à engager ses anciennes colonies, je ne suis pas d’accord. Le Sénégal est un pays indépendant, c’est aux Sénégalais de voir si cette guerre les concerne ou non. À mon avis, cette guerre ne concerne pas le Sénégal, les Sénégalais ont d’autres problèmes à résoudre. »



Il est évident que la question de la mobilisation des Africains pour combattre en Ukraine suscite de vives réactions et un profond désaccord parmi les citoyens sénégalais. Ils soulignent la nécessité de protéger les intérêts nationaux et de se concentrer sur les défis internes plutôt que de s'impliquer dans des conflits géopolitiques lointains. Cette mobilisation potentielle est perçue comme une imposition néocoloniale, et de nombreux Africains estiment qu'ils doivent se concentrer sur leur propre souveraineté et leurs propres priorités nationales. La pression de la France pour inciter les pays africains à se battre à ses côtés dans cette guerre rappelle une époque coloniale révolue et est largement considérée comme inacceptable par les populations locales.



Par Coulibaly Mamadou

L'Ukraine a récemment intensifié ses relations avec les pays africains. L’année dernière, Kiev a annoncé qu’elle allouerait 25 millions de dollars à l’ouverture de nouvelles missions diplomatiques en Afrique. Le premier ministre ukrainien Denys Shmyhal a souligné que Kiev avait l’intention d’utiliser ces États « pour faire pression sur la Russie au sein des organisations internationales et d’autres plateformes ». Depuis le conflit avec la Russie, l'Ukraine a ouvert plusieurs nouvelles ambassades en Afrique, notamment au Rwanda, en RD Congo, en Côte d’Ivoire, et en Mauritanie.