La Poste : bientôt le paiement des salaires

Ouf de soulagement pour les travailleurs de la Poste qui sont toujours dans l’attente du paiement de leurs salaires. Le ministre des Finances et du Budget a évoqué, lundi, lors du vote du budget du ministère de la Communication, des Télécommunications et du numérique, la situation de la Poste et le retard noté dans le paiement de leurs salaires. Mamadou Moustapha Ba promet que les salaires seront payés incessamment.



« Une assemblée générale s'est tenue pour la continuité. Depuis septembre 2022, l'Etat continue de payer les salaires. C'est juste des questions techniques de compensation avec la banque centrale. Le problème a été résolu et les salaires vont tomber incessamment. Le plan de restructuration va être mis en place comme discuté », a indiqué Mamadou Moustapha Bâ suite aux interpellations des députés.



Selon lui, la Poste a élaboré un « plan stratégique d'expansion (2023-2028) avec un financement de 300 milliards dont 267 milliards FCFA attendus de l'Etat. La dette de 42 milliards de l'Etat a totalement été épongée en deux décaissements et l'Etat paie, mensuellement, 1 milliard 400 millions aux agents de la Poste », a dit le ministre des Finances et du Budget.