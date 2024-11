La Poste doit près de 3 milliards FCFA à la Mecap

La Mutuelle d'épargne et de crédit des agents du secteur public et parapublic (Mecap) rencontre des difficultés financières malgré ses avancées, en raison notamment des retards de versements du Trésor et de sa collaboration avec son partenaire, la société nationale La Poste, actuellement en crise. La Poste cumule une dette de près de 3 milliards de francs CFA envers la Mecap, affectant gravement la trésorerie de cette institution, indique Le Quotidien.



Lors de la première Journée mondiale de l'épargne au Sénégal, Alioune Dione, ministre de la Microfinance, de l'Économie sociale et solidaire, a visité la Mecap. Cela a permis aux dirigeants de la mutuelle, comme Assane Sakho, directeur général de la Mecap, de connaître leurs réalisations et perspectives, tout en exposant les problèmes liés aux versements.



Selon Sakho, la situation est aggravée par des difficultés d'accès aux fonds dans les comptes postaux et le blocage des crédits pour les sociétaires employés de La Poste. De plus, les retards des versements du Trésor public, qui représentent l’essentiel de la trésorerie mensuelle de la Mecap à hauteur de 1,6 milliard de francs CFA, compliquent davantage la gestion de la mutuelle.



Sidy Lamine Ndiaye, directeur exécutif de l’Association des professionnels des systèmes financiers décentralisés (Apsfd), a lancé un appel « pour que ces retards de versement, qui créent une pression importante sur la trésorerie de la Mecap, deviennent de l'histoire ancienne. » Selon lui, si ces problèmes persistent, ils pourraient affecter la viabilité de l’institution.



Depuis sa création en 2000 avec un fonds de départ de 750 millions de francs CFA, la Mecap a grandi pour atteindre un total de bilan de près de 30 milliards de francs CFA et un sociétariat de près de 40 000 membres. La mutuelle met un accent particulier sur la mobilisation de l’épargne, qui constitue la principale ressource de l’institution avec un encours de plus de 15 milliards de francs CFA. À en croire le journal, certains sociétaires épargnent jusqu’à 150 000 francs CFA par mois, et certains ont pu accumuler jusqu’à plus de 10 millions de francs CFA en vue de leur retraite.



Parmi les produits d’épargne proposés, on trouve des offres variées telles que l’épargne prévoyance, permettant aux membres de se constituer une réserve pour des dépenses imprévues, et l’épargne bloquée avec un dépôt à terme rémunéré à un taux annuel de 3,5 %.



Le ministre Alioune Dione a souligné l'importance de l'épargne dans le cadre du programme national « Sénégal 2050 » et a invité tous les acteurs à encourager la mobilisation de l'épargne. Il a promis de transmettre les requêtes de la Mecap aux autorités compétentes et d'assurer un suivi rigoureux pour trouver des solutions adéquates.