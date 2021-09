La Premier League pense à jouer des matches à l'étranger !

Si la Premier League est un championnat très apprécié par les joueurs et le public, c’est parce que ses dirigeants savent en faire un produit très attractif. Il suffit d’ailleurs de rappeler que le championnat anglais a réussi à négocier un contrat XXL de 5,5 milliards d’euros pour les droits TV de 2019 à 2022, soit près de 2 milliards d’euros par saison.



Un montant largement supérieur à ses concurrents européens. Et pour les droits TV vendus à l’étranger, c’est tout aussi impressionnant. Pour la même période (2019-2022), c’est un chèque de 4,8 milliards d’euros qui a été signé, soit 30% de plus que le montant négocié pour la période 2016-2019. Si la Covid-19 a obligé la Premier League à accorder une ristourne aux diffuseurs, elle désire toujours conquérir de nouveaux marchés.



La Premier League à la conquête de nouveaux marchés

Et selon The Athletic, cinq territoires ont été identifiés par les dirigeants anglais : les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Indonésie. En guise d’approche, un tournoi de pré-saison sur le sol nord-américain est fortement envisagé pour l’été prochain. Pour rappel, les clubs anglais ont déjà participé à des exhibitions aux USA, à l’occasion de l’International Champions Cup. Mais ce n’est pas tout.



La principale information dévoilée par le média parlera sans doute aux fans de la NBA. À long terme, les actionnaires de la Premier League penseraient fortement à délocaliser certains matches dans ces pays. Et pas des rencontres au rabais, des chocs. Une telle éventualité a été évoquée la semaine dernière. Mais ce projet n’est pas pour tout de suite. Dans un pays où la tradition du foot anglais est très forte, un tel bouleversement est loin d’être gagné. Mais la graine est plantée.