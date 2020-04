La RTS affirme n'avoir enregistré aucun cas positif de coronavirus (communiqué)

Une information relayée par la presse a fait état ce vendredi d’un cas confirmé de coronavirus à la RTS2. Il s’agissait, selon les médias d’un chauffeur contaminé par un invité de la chaine, qui a aussi en contact avec le personnel de l’IMP mis en quarantaine.



Dans un communiqué signé par le directeur des ressources humaines et le médecin d’entreprise, la RTS a fait savoir que « si le cas de l’invité il s’avère juste qu’il a été testé positif, par contre l’information relative à l’agent de la RTS2 s’avère fausse, dénuée de tout fondement.



La RTS affirme n’avoir enregistré aucun cas positif au Coronavirus. En vérité, depuis le premier cas signalé au Sénégal, la direction générale, après avis du Comité Hygiène et Sécurité de l’entreprise, a pris, en droite ligne des directives données par le chef de l’Etat, toutes les mesures d’hygiène et de prévention requises, aussi bien à Dakar que dans les régions (voir documents).