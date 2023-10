La République Turque a célébré les cent ans de sa fondation, proclamée le 29 octobre 1923, sous la direction de Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Une occasion pour l'Ambassadrice Nur Sagman de revenir sur la coopération entre le Sénégal et la Turquie, mais aussi la présence du secteur privé au Sénégal qui avec la construction de nombreux édifices. La cérémonie a eu lieu à la Chancellerie de l'Ambassade de Turquie à Dakar en présence de plusieurs autorités et personnalités.



« C'est un grand honneur de vous accueillir ici l'Ambassade de Turquie pour célébrer notre fête nationale surtout que nous célébrons notre centenaire. La République Turque a été proclamée le 29 octobre 1923, sous la direction de Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Qui commémore avec respect et gratitude ces grands leaders de notre guerre d'indépendance et ces compagnons d'armes qui ont mené un combat de toute une nation. Atatürk avec son génie militaire, sa vision pacifique et démocratique, le succès dont il a fait preuve dans le domaine de la gouvernance est devenue immortelle dans le cœur des Turques... Tout en laissant derrière nous le premier sectes de notre République, nous accueillons avec enthousiasme le siècle Turque qui représente le point de départ d'une nouvelle vision avec une feuille de route qui permettra la construction de l'avenir par 85 millions de Turque que nous », a déclaré l'Ambassadrice Nur SAGMAN.



Selon elle, « l'ouverture de la première Ambassade de la République Turque au Sénégal remonte de 1963. Cet Ambassade est l'une des premières en Afrique. Après l'Ambassade, la Turquie est présente ici avec différentes institutions tel que le centre culturel, la fondation Marie avec ses écoles Dakar, Thies, et Saint Louis ». Non sans évoquer la présence du secteur privé entre autres.