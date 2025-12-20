Santé : Diabèle Dramé élu nouveau Secrétaire général du SAMES

Le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) a désormais un nouveau Secrétaire général. Diabèle Dramé, jusqu’alors Secrétaire général adjoint chargé des affaires médicales, a été élu à l’unanimité par les délégués lors de l’Assemblée générale tenue ce samedi à Dakar. Il succède à Mamadou Demba Ndour à la tête du syndicat.
