La République des valeurs invite Macky à démettre Abdou Karim Sall de son poste de DG de l'ARTP

Les cadres de la République des Valeurs se sont réunis ce mardi pour s'insurger du "cumul de fonctions" de Abdou Karim Sall, en même temps directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications et de régulation (Artp) et maire de la Commune de Mbao.



Khadim Bamba Tall, conseiller municipal de Mbao et membre des cadres du parti de Thierno Alassane Sall fait savoir qu' une loi du code des communications électroniques interdit à monsieur Sall de faire un cumul de mandat électif. Alors, ces partisans de la République des valeurs invitent le président Macky Sall à mettre fin à cette "forfaiture" .



"Pour que nul n'en ignore, nous avons invité la presse aujourd'hui pour mettre au grand jour la forfaiture de Monsieur Abdou Karim Sall, Maire de Mbao en complicité de son patron, le Président de la République, Macky Sall. En effet, le 22 février dernier, le communiqué du Conseil des ministres annonçait la nomination de Monsieur Abdou Karim Sall au poste de Directeur Général de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARTP)", a indiqué monsieur Tall face à la presse.



Alors il rappelle au Président Macky Sall qui a nommé Abdou Karim Sall à la tête de l'Artp que " la loi n°2018-28 du 12 décembre 2018 portant code des communications électroniques dispose en son article 239 que la qualité de Directeur général de l'ARTP est incompatible avec notamment tout mandat électif national ou local. Il n'est donc pas possible de cumuler les fonctions de Directeur général de l'ARTP et de Maire de Commune qui est un mandat électif", s'indignent -ils.



C'est pourquoi la République des Valeurs en appelle à Abdou Karim Sall "afin qu'il prenne ses responsabilités ou nous les prendrons à sa place s'il n'entendait pas notre appel républicain. Nous lui laissons le choix entre son mandat de Maire de la commune de Mbao et ses fonctions de Directeur général de l'ARTP."



Ces cadres de la République des valeurs donnent un ultimatum de huit jours à Abdou Karim Sall sinon ils se réservent le droit de saisir la justice.



"Ainsi, sous huitaine, si Monsieur Abdou Karim Sall ne fait pas le choix de démissionner d'un de ses deux stations, la République des Valeurs/Réewum Ngor se réserve le droit de saisir les juridictions compétentes pour corriger cette faute grave dont il bénéficie avec la complicité de son mentor, le Président Macky Sall. Nous rappelons à Monsieur Abdou Karim Sall que tous les actes qu'il a posés en sa qualité de Directeur général de l'ARTP sont nuls et non-avenus, les deux fonctions n'étant pas compatibles au regard de la loi 2018-28 du 12 décembre 2018 portant code des communications électroniques"