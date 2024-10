La Russie réaffirme son soutien au développement et à la sécurité en Afrique

Lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, Boris Meshchanov, représentant de la Fédération de Russie, a souligné l'importance du soutien international au développement de l'Afrique tout en rappelant le rôle de la Russie dans ce processus. S’exprimant sur le thème « Un nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique vers l'Agenda 2063 », il a évoqué les défis persistants liés à l'histoire coloniale du continent et la nécessité de renforcer la souveraineté des États africains.



Selon Meshchanov, les conflits actuels en Afrique trouvent leurs racines dans le passé colonial, où la décolonisation n’a pas systématiquement abouti à une pleine indépendance économique et politique des nouveaux États. Il a mis en avant les nouvelles formes d’exploitation et de pression politique exercées sur les nations africaines par les anciennes puissances coloniales, perpétuant ainsi l'instabilité par la pauvreté, les troubles politiques et les menaces du terrorisme.





« Les États africains doivent pouvoir déterminer leur propre avenir en menant une politique intérieure et extérieure souveraine. Un soutien au développement est crucial pour instaurer une paix durable, permettant aux gouvernements de garantir le bien-être et la sécurité de leurs citoyens », a déclaré Meshchanov.

La Russie appelle ainsi la communauté internationale à une coopération concrète, axée sur le transfert de technologie, la reconstruction des infrastructures, le développement des secteurs industriel et agricole, ainsi que le renforcement des systèmes d'éducation et de santé.



Par ailleurs, Meshchanov a insisté sur la nécessité de relâcher le fardeau de la dette qui freine l’indépendance et la croissance des économies africaines. Selon lui, la clé de la prospérité réside dans l'éducation, l’industrialisation et l'investissement dans des technologies de pointe, créant ainsi des solutions par et pour les Africains.



La coopération russo-africaine se renforce, avec un dialogue politique constructif et des liens commerciaux en pleine croissance. La Russie s'engage à continuer de soutenir le continent dans des domaines cruciaux tels que l’énergie, les mines, et la sécurité, notamment en fournissant une aide pour former des forces armées et de police capables de lutter contre le terrorisme.



« Notre pays a historiquement joué un rôle dans l’acquisition de l'indépendance des États africains, et nous poursuivons nos efforts pour soutenir leur souveraineté et leur développement », a-t-il ajouté.

La Russie entend poursuivre son engagement pour le bien-être de l'Afrique, tout en rappelant que toute aide doit être accordée dans le respect des gouvernements locaux et sans conditions politiques imposées, conclut Meshchanov.



Cette position réaffirme la volonté de la Russie de se positionner comme un partenaire stratégique dans la consolidation de la paix et du développement en Afrique, en opposition à ce que Moscou perçoit comme de nouvelles formes d’influence néocoloniale.



Par Coulibaly Mamadou