La Russie suspend sa participation à un traité nucléaire

Après les Etats Unis, la Russie a suspendu sa participation au traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire (INF).



Le président Vladimir Poutine a déclaré que la Russie allait commencer à développer de nouveaux missiles.



"Nos partenaires américains ont annoncé qu'ils suspendaient leur participation au traité, et nous le suspendons aussi ", a déclaré M. Poutine samedi.



"Toutes nos propositions dans ce domaine, comme auparavant, restent sur la table, les portes des négociations sont ouvertes", a-t-il ajouté.

Vendredi, les États-Unis, qui accusent depuis longtemps la Russie de violer le traité, ont officiellement annoncé qu'ils suspendaient leurs obligations dans le cadre de l'accord conclu après à la fin de la guerre froide.

Le traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire (INF) signé en 1987, abolit l'usage - par les Etats Unis et la Russie - des missiles terrestres d'une portée de 500 à 5.500 km.



Plus tôt samedi, le Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré à la BBC : "Tous les alliés [européens] sont d'accord avec les Etats-Unis parce que la Russie viole le traité depuis plusieurs années. Ils déploient de plus en plus de nouveaux missiles nucléaires en Europe."

Il a également déclaré que la période de six mois accordée à la Russie par les Etats-Unis pour revenir à une conformité totale devrait être mise à profit.



La Russie nie toujours avoir violé l'INF.



De quoi est accusée la Russie ?



Les Américains disent avoir la preuve qu'un nouveau missile russe se trouve dans la zone de portée de 500 à 5.500 km interdite par le traité.



Certains responsables américains ont déclaré qu'un certain nombre de missiles 9 M 729 - appelés SSC-8 par l'OTAN - ont déjà été déployés.