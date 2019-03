La SDE annonce le retour de l’eau dans les 48 heures

Les pénuries d’eau qui frappent Dakar et ses environs depuis hier-lundi vont bientôt prendre fin. Cette assurance a été donnée ce mardi 26 mars 2019 par le directeur technique du développement de la SDE Mor Diop, qui soutient que la situation va revenir à la normale dans les prochaines 48 heures .



« Toutes les dispositions que nous avions prises ont été déroulées dans le timing qu’on avait défini. Présentement même, je peux dire qu’on est en avance par rapport à notre planning. Parce que les travaux viennent d’être bouclés et nos équipes sont sur place pour les dernières vérifications pour pouvoir remettre en service le réseau », déclare t-il.



Même si la réhabilitation du service de l’eau ne se fera pas dans l’immédiat, le sieur Diop renseigne sur le délai de retour à la norme. « il faut savoir que l’eau n’est pas l’électricité, on va prendre quand même un temps. Le temps de remplir les poches les plus hautes au niveau du réseau. Nous allons procéder à des purges pour évacuer l’air et dans les 48 heures à 72 heures tout reviendra normal», soutient t-il.



Pour rappel, le tuyau de Lac de guerre qui conduit l’eau dans la capitale a été endommagé hier, par des travaux à hauteur de Ngaye Mékhé.