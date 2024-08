La Sicap SA signe un accord stratégique avec le groupement "Jiangsu" pour 9000 logements

La Sicap SA a signé un protocole d'accord avec le groupement Jiangsu Zhenhuai Construction Group/Jiangsu China Africa Investment and Development. Cet accord marque le début d'une collaboration stratégique visant la réalisation de divers projets sous le modèle EPC+F dans le cadre du programme de développement immobilier pour les cinq prochaines années.



Le directeur général de la Sicap SA, Moctar Magassouba, s'est réjoui de ce partenariat, précisant que "grâce à cet accord, la Sicap SA se verra livrer plus de 9000 logements clés en main dans un délai de 48 mois. Ces logements seront conçus et construits en respectant les normes internationales les plus strictes en matière de qualité et de développement durable, assurant des habitations modernes, durables et adaptées aux besoins des futurs résidents."



M. Magassouba a ajouté que cette initiative s'inscrit parfaitement dans la vision de la Sicap SA de renforcer son rôle d'acteur leader de l'immobilier au Sénégal, rapporte Libération.