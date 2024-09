La Somalie accuse l'Éthiopie d'avoir envoyé des armes dans le Puntland

C'est un nouvel épisode dans la crise que traversent les relations entre l'Éthiopie et la Somalie. Le gouvernement de Mogadiscio accuse son voisin éthiopien d'avoir envoyé une « livraison non autorisée d'armes et de munitions » dans l'État semi-autonome du Puntland. Ces accusations interviennent alors que, depuis le 1er janvier, on assiste à une escalade des tensions entre les deux capitales.

RFI

