La Somisen fait payer 5 milliards de F Cfa de dividendes à GCO

La Grande Côte Opérations (GCO), société minière qui exploite les gisements de sables minéralisés (principalement l’ilménite, le zircon, le rutile et le leucoxène) dans la région de Thiès (Est), versera pour la première fois depuis le début de son exploitation en 2014 des dividendes à ses actionnaires au titre de l’exercice 2024. Cette décision intervient après d’intenses négociations menées par la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN SA).



Dans le cadre du renforcement du suivi stratégique des participations de l’État dans le secteur minier, la situation de la société Grande Côte Opérations (GCO) a fait l'objet d'une attention particulière, en raison de la divergence initiale entre le niveau de bénéfice constaté au titre de l'exercice 2024 et l'absence de proposition de distribution de dividendes. À cet effet, une mission de plaidoyer et de négociation a été conduite à l'initiative du directeur général de la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN SA), Ngagne Demba Touré, en sa qualité de gestionnaire du portefeuille minier de l'État, avec l'accompagnement du directeur général des Douanes, représentant du ministère des Finances et du Budget.



À l'issue de plusieurs concertations avec les représentants de GCO, un consensus a été obtenu sur la nécessité d'une meilleure prise en compte des intérêts de l'État-actionnaire. Dans un premier temps, la mission a imposé le report de l'assemblée générale ordinaire de la société qui devait se tenir le 25 juin 2025. Ensuite, les négociations menées ont abouti à une décision prise en assemblée générale ordinaire le 29 août 2025, qui a adopté une résolution d'affectation des bénéfices incluant une distribution de dividendes d'un montant de cinq milliards (5 000 000 000) de francs CFA, répartis entre l’ensemble des actionnaires. L’État, en sa qualité d’actionnaire, percevra dix pour cent (10 %) de ce montant, soit une quote-part brute de cinq cents millions (500 000 000) de francs CFA.



Après imputation de l'Impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM), l'État percevra un montant net de quatre cent cinquante millions (450 000 000) de francs CFA. À cela s'ajoute le produit de l'IRVM dû au Trésor pour l'ensemble de la distribution, soit cinq cents millions (500 000 000) de francs CFA, portant ainsi le gain total de l'État à neuf cent cinquante millions (950 000 000) de francs CFA, soit près d'un milliard de francs CFA.



Au-delà du montant mobilisé, rapporte le journal Libération, cette décision est une première depuis le démarrage de l'exploitation de la société GCO en 2014 et de l'obtention de bénéfices depuis 2017. Elle constitue une avancée majeure dans l'élargissement du champ des sociétés rentables du portefeuille minier de l'État. Désormais, la société GCO s'est engagée dans la voie de la distribution de dividendes. Le résultat obtenu atteste de l'efficacité des mécanismes de coordination mis en place pour assurer une gestion plus rigoureuse et performante du portefeuille minier de l'État.



La dynamique observée dans le dossier GCO confirme l'opportunité d'institutionnaliser un suivi proactif des propositions d'affectation des bénéfices formulées dans les conseils d'administration et les assemblées générales des sociétés minières. Elle appelle également à une mobilisation soutenue des représentants de l'État pour veiller à la défense de ses intérêts, dans le respect de la réglementation et des équilibres contractuels.