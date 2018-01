La Tunisie et le Koweït en pleine ascension

L’Allemagne reste au sommet d’un Top 10 inchangé tandis que l’Islande (20e, plus 2) est la seule équipe à entrer dans le Top 20, au détriment des Pays-Bas (21e, moins 1). Si la Croatie (15e, plus 2) gagne également du terrain dans cette partie du tableau, les mouvements plus notables se trouvent un peu plus loin dans la hiérarchie.



La Tunisie (23e, plus 4) récolte ainsi les fruits de sa qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2018™ tandis que le Koweït (174e, plus 15), le Soudan (124e, plus 12) et le Salvador (90e, plus 10) progressent tous de plus de dix places.

Enfin, Chinese Taipei (134e, plus 1), le Liban (84e, plus 1) et la Palestine (75e, plus 5) atteignent tous trois le meilleur classement de leur histoire.