La belle histoire d'Obadele Kambon, un Afro-Américain installé au Ghana

M. Kambon s'est maintenant construit une vie prospère dans le lieu qui était jadis au cœur de la traite négrière et jouit de la liberté qui, dit-il, lui a été refusée aux États-Unis, son pays natal.



Il déclare qu'il n'était plus constamment dans la crainte que la police ne l'arrête ou, pire encore, ne tue son fils.



C'est ce qui est arrivé à Tamir Rice, 12 ans, qui a été abattu dans un parc de Cleveland (Ohio) en 2014 alors qu'il jouait avec un fusil à plomb que la police croyait réel.



La mort du jeune garçon a déclenché des protestations à Cleveland et est devenue le point de départ du mouvement Black Lives Matter.



M. Kambon dit que le tournant de sa vie a eu lieu en 2007.



Il a été arrêté et jugé à Chicago - où il vivait - après avoir été accusé par des policiers d'avoir une arme à feu chargée sous son siège d'auto et d'avoir l'intention de tirer au volant.



En fait, il avait dans son coffre de voiture une arme à feu sans permis, utilisée plus tôt pour sécuriser un emplacement de camping.



M. Kambon se souvient qu'il a été choqué par les accusations et, alors qu'il comparaissait devant un tribunal, il a juré : "Je ne me permettrai plus jamais d'être dans une juridiction où des policiers blancs corrompus et un juge me priverons de ma famille, ma femme et mes enfants sur un coup de tête".