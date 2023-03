La bombe lâchée par Kylian Mbappé affole déjà le Real Madrid et l’Espagne

Après l’élimination du PSG, l’avenir de Kylian Mbappé est relancé. En Espagne, on lui ouvre déjà la porte.



Kylian Mbappé était attendu hier soir. Après sa belle entrée au match aller, le Français était particulièrement craint par les Bavarois. Mais Julian Nagelsmann avait promis qu’il avait un plan pour stopper KM7. Et il a visiblement fonctionné puisque l’attaquant n’a pas vraiment été brillant hier soir.



Passé à côté de son match, le champion du monde 2018 est ensuite venu s’exprimer face aux journalistes. Et forcément, son avenir a été de nouveau évoqué.



Un avenir relancé ?

« Non, non non (il ne reconsidère pas son avenir au PSG), je suis tranquille. La seule chose qui m’importe cette saison, c’est de gagner le championnat, et après on verra.»



Une déclaration qui met le feu en Espagne, où son cas est toujours suivi de très près depuis qu’il a refusé de signer au Real Madrid pour rester au PSG l’été dernier.



Ce jeudi, Marca lui réserve d’ailleurs sa Une avec le message suivant : "si tu veux gagner la Ligue des champions, tu sais déjà…" Une référence claire et précise au Real Madrid, habitué à aller loin dans cette compétition et à la gagner.



Le quotidien espagnol se questionne ensuite : une autre déception en Ligue des Champions. «Jusqu’à quand ? (…) En mai dernier, Kylian Mbappé a prolongé avec le Paris Saint-Germain en plantant le Real Madrid. Dans ce maillot qu’il portait avec Nasser Al-Khelaifi, l’année 2025 était marquée. Mais maintenant, l’attaquant français doit décider si son contrat se prolonge vraiment jusqu’en 2025 ou non.»



Sport a aussi évoqué le sujet. "Mbappé lâche une bombe : on verra", écrit le média catalan avant d’en dire plus.

KM7 va devoir trancher

«Après la décevante défaite du PSG à l’Allianz Arena contre le Bayern 2-0 en huitième de finale retour de Ligue des champions, qui signifie un nouveau flop pour le méga-projet parisien, Mbappé a lâché la bombe. Les projecteurs étaient braqués sur lui et sa réaction. Et, malgré le fait qu’il y a quelques jours, il a dit qu’il resterait, il a de nouveau entretenu le flou.»



Defensa Central estime que cette nouvelle désillusion va profiter au Real Madrid, qui n’a jamais fermé la porte au Français.

Le média ibérique ajoute : «au Real Madrid, ils n’ont pas quitté des yeux le match de Ligue des champions entre le Bayern et le PSG en raison de la relation importante entre celui-ci et l’avenir de Mbappé, toujours lié d’une manière ou d’une autre à la maison blanche.»



Enfin, le cas Mbappé a été traité dans l’émission El Chiringuito. Là-bas, on estime que le PSG ne le laissera pas s’en aller. Après cette nouvelle déconvenue en Ligue des Champions, Kylian Mbappé, placé au centre du projet, va devoir une nouvelle fois composer avec les rumeurs entourant son avenir.



Footmercato