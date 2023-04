La bourse de sécurité familiale va passer de 25.000 à 35.000 FCFA

La bourse de sécurité familiale va passer de 25.000 à 35.000 francs CFA, dès le prochain paiement que les bénéficiaires recevront, a annoncé la déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, Aminata Sow.



« C’est une décision du chef de l’Etat Macky Sall annoncée le 31 décembre 2022. Cette augmentation est une heureuse nouvelle d’autant plus que présentement, nous vivons une inflation qui est une conséquence de la pandémie à Covid-19 mais également de la guerre en Ukraine », ce qui s’est traduit par un pouvoir d’achat « en chute », a-t-elle dit lors d’un entretien avec l’APS.



« Pour faire face à ces chocs, le président de la République a revu le montant [de la bourse de sécurité familiale] qui passe de 25000 francs à 35 000 francs CFA ». Le budget devant financer cette augmentation « est déjà libéré, a indiqué la déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale.



Une autre mesure porte sur l’extension de la bourse de sécurité familiale aux détenteurs de la carte d’égalité des chances, à savoir les personnes vivant avec un handicap. « Nous sommes en phase d’enrôlement de ces personnes bénéficiaires », a annoncé Mme Sow.