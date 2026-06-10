La campagne nationale d'exploitation forestière 2026 prend fin le 31 octobre prochain (arrêté)

Les acteurs territoriaux de la région de Kolda ont pris part, ce mercredi 10 juin, à une rencontre de partage consacrée à l’arrêté fixant les modalités d’organisation de la campagne nationale d’exploitation forestière 2026. La rencontre a permis aux services forestiers de présenter les principales dispositions réglementaires encadrant les activités d’exploitation des ressources forestières à travers le pays.







À cette occasion, le lieutenant-colonel Modou Moustapha Sarr, chef de la Division Aménagement et Productions forestières à la Direction des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des sols, a rappelé les échéances retenues pour cette campagne. Selon lui, la date d’arrêt des coupes de bois est fixée au 30 juin 2026, tandis que la campagne d’exploitation forestière prendra définitivement fin le 31 octobre prochain.







L’autorité forestière a également précisé les régions autorisées à exploiter le charbon de bois durant cette campagne. Il s’agit de Kolda, Sédhiou, Tambacounda, Kaolack et Fatick. En revanche, concernant l’exploitation du bois artisanal, seule la région de Tambacounda bénéficie d’une autorisation. Cette activité demeure formellement interdite dans les régions de Kolda et de Sédhiou, a insisté le lieutenant-colonel Sarr.







Face aux défis liés à la préservation des ressources naturelles, le responsable forestier a invité les différents acteurs à se conformer rigoureusement aux dispositions de l’arrêté ministériel ainsi qu’aux prescriptions techniques en vigueur. Il a souligné que le respect de ces mesures constitue une condition essentielle pour garantir une exploitation durable des massifs forestiers et préserver les écosystèmes pour les générations futures.







Cette rencontre de partage et de sensibilisation s’inscrit dans la volonté des autorités forestières de renforcer l’information des acteurs locaux et d’assurer une meilleure application des règles encadrant l’exploitation des ressources forestières sur l’ensemble du territoire national.