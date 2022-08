La chaleur en Europe a des conséquences sur le prix de vente de l'oignon au Sénégal (directeur)

L'oignon est non seulement cher au Sénégal mais le marché peine à être approvisionné correctement. Cette situation s'explique par la "vague de chaleur" qui sévit depuis près de deux mois en Europe. Le Sénégal qui s'approvisionne en Hollande est confronté à une hausse du produit qui est passé de 6 à 8 euros à 15 (9 750 FCFA ) voire 16 euros (10 400 FCFA) le sac.



"Il faut retenir que les difficultés rencontrées pour la disponibilité de l'oignon en Hollande sont la conséquence des mauvaises récoltes dues à la vague de chaleur en Europe", a soutenu ce vendredi le directeur du Commerce intérieur Oumar Diallo; face à la presse.



A cela s'ajoute "la lenteur des rotations des bateaux entrainant l'indisponibilité des conteneurs et de la hausse du coût du fret maritime", a indiqué M. Diallo.



Conséquences : " les prix pratiqués par les grossistes importateurs varient entre 13 500 et 14 000 f le sac en raison de la hausse du prix du sac à l'international qui est passé de 8 à 13 euros entre 2021 et 2022."