La chanteuse Ma Sané marque son retour et explique les raisons de sa longue pause musicale

Sa voix exquise et envoûtante manquait terriblement aux millions de mélomanes qui voyaient en elle une héritière de la regrettée Whitney Houston. Ma Sané, l'ancienne égérie du groupe "Wa Flash" de Thiès, explique dans un entretien avec le journal Le Témoin, les raisons qui l'ont poussée à se retirer du monde musical durant toutes ces années.



"Je suis basée en France où j’évolue depuis un bon moment. J’y mène une vie tranquille avec ma petite famille. Je suis maman et je gère tranquillement ma vie de famille…", révèle-t-elle.



Avant d'entrer dans les détails: "J’ai volontairement décidé d’observer une petite pause pour me consacrer exclusivement à ma famille. C’est un « break » voulu car je trouve que c’était vraiment nécessaire de prendre du recul. Notre métier est très prenant et il n’y a pratiquement jamais de pause. C’est un travail qui te prend tout ton temps et si tu ne te fais pas violence, il te bouffe tout ton espace vital. Comme j’avais demandé au Bon Dieu de trouver chaussure à mon pied et de rencontrer l’homme de ma vie, il fallait m’accorder une pause et me consacrer entièrement à ma famille. Je crois que nous avons consacré beaucoup de temps à la musique. Cela fait plus de vingt ans que je ne vis et ne respire que pour la musique et je continuerai d’en faire tant que j’en aurais la force. Mais il faut aussi donner un peu de temps à la famille et c’est ce que j’ai voulu faire en me mariant et en donnant naissance à un enfant. C’est un devoir de mère et d’épouse que je devais remplir à merveille".



Toutefois, la chanteuse annonce son retour avec un single qu'elle vient de mettre sur le marché, "Man ak Yaw". "C’est un titre que j’ai concocté pour marquer mon retour. J’étais consciente que j’étais attendue. Et durant cette longue absence, les fans n’ont jamais cessé de m’attendre. Il fallait donc frapper un grand coup pour ne pas décevoir ces nombreuses attentes. Les fans ont usé de tous les moyens de communication moderne pour me faire part de leur envie de me voir revenir. Je recevais tout le temps des messages et des appels du pied. Sur les réseaux sociaux, les gens n’arrêtaient pas de me réclamer un morceau. C’est pour cette raison que je tenais vraiment à leur dédier ce titre. « Man ak Yow » est là pour leur exprimer tout mon attachement", affirme Ma Sané.