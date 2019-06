La chanteuse Titi met sur le marché un album de 10 titres

Absente de la scène musicale depuis presque cinq (5) ans, la revoilà avec « AY NAMMANTE », un album de dix (10) titres mis sur le marché à partir de ce lundi 03 juin 2019.



Si Ndeye Fatou Tine dite Titi a disparu des radars depuis quelques temps, n’empêche qu'elle s’est toujours sentie proche de ses fans et de ses collaborateurs. D’où le besoin, après un temps de reflux, de revenir avec un album intitulé « AY NAMMANTE LE ». Qui signifie en français une « nostalgie réciproque » avec ses nombreux fans, mais également avec son producteur et Directeur artistique, Ibrahima Ndour et ses collaborateurs du label Prince Arts, comme l’a fait savoir l’artiste hier-dimanche, lors d’un Ndogou avec la presse sénégalaise.



« Les personnes avec qui je travaille dans Prince Arts, me manquaient. Donc, il fallait qu’après une longue absence, marquée par un dur labeur, que je revienne avec l’envie de redonner du plaisir aux mélomanes », a-t-elle expliqué à la presse à qui elle a fait l’honneur d’une séance d’écoute.



Un album de retour aux sources, c’est-à-dire classique, de la sonorité hip hop. Un enregistrement dans lequel « la lionne » de la musique sénégalaise assume pleinement et démontre son attachement à l’amour. En effet, 4 des 10 titres de l’album, évoquent des sujets d’amour ( Nobal Kule Nob, Sama Mbéguél, Maay sa saytané, Satay With me). Cet album dégage aussi une dimension spirituel, Titi rendu un vibrant hommage au Prophète (PSL), mais aussi au fils de Serigne Fallou Mbacké, Serigne Abdou Karim, un complice, marabout pour le chanteuse.