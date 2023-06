La chanteuse brésilienne Astrud Gilberto, connue pour “The Girl From Ipanema”, est décédée à 83 ans

La chanteuse brésilienne Astrud Gilberto était l’un des grands noms de la bossa nova, un genre musical issu du croisement de la samba et du cool jazz. Dans les années 1960, elle a connu un succès international avec “The Girl From Ipanema”, une chanson qu’elle a enregistrée avec le saxophoniste américain Stan Getz et pour laquelle elle a reçu un Grammy en 1965. Son mari de l’époque, le chanteur João Gilberto, avait chanté les paroles en portugais sur une version antérieure.

Après son premier album en 1965, la chanteuse en a publié 17 autres dans différentes langues. En 2002, elle a fait ses adieux à la scène. Durant les dernières années de sa vie, Astrud Gilberto est restée active en tant qu’artiste et a milité pour les droits des animaux.