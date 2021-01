La chute du Barça fait grand bruit, l'aveu d'impuissance de Klopp

La défaite du Barça passe mal



En Espagne se jouait la finale de la Supercoupe hier soir entre le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao. Et contre toute attente, ce sont les Basques qui se sont imposés dans les prolongations (3-2). La défaite du Barça s'affiche en couverture de Sport ce matin, qui en veut aux joueurs blaugranas avec ce titre : «vous l'aviez !» «Le Barça a laissé filer la Supercoupe en concédant l'égalisation à la 90e minute et a perdu le titre en prolongations», juge le quotidien. Et pour ne rien arranger, Lionel Messi s'est fait exclure avant la fin du match pour un mauvais geste sur un adversaire. En 753 matches avec le Barça, c'est la première fois que le sextuple Ballon d'Or reçoit un carton rouge direct… Pour Mundo Deportivo, ce Barça-là était : «sans foi.» En revanche, la version basque du quotidien accorde une superbe Une à ses «champions !» Enfin, le quotidien madrilène Marca a vu «un superbe but pour un super champion !». Bilbao a remporté la troisième Supercoupe de son histoire et cela ne souffre d'aucune contestation ce matin.





Liverpool revoit ses ambitions à la baisse



En Angleterre, le choc entre Liverpool et Manchester United n'a pas tenu toutes ses promesses. En effet, alors que les deux clubs se sont invectivés toute la semaine dernière, la montagne a accouché d'une souris avec un triste 0-0 entre les deux équipes. Et ce matin dans les médias britanniques, c'est la soupe aux regrets ! The Times reprend sur sa couverture une déclaration d'Ole Gunnar Solskjaer qui estime que son équipe «méritait de gagner.» Surtout, l'entraîneur des Red Devils regrette les manqués de Paul Pogba et de Bruno Fernandes qui auraient pu ouvrir le score. Pour The Guardian, «United est toujours en tête du classement après l'échec de Liverpool à marquer à Anfield.» Pour le Daily Telegraph, la disette des Reds inquiète Jürgen Klopp pour la suite de la saison. Le coach allemand de Liverpool a admis que ce serait difficile pour son équipe de jouer le titre cette année. Pire, car pour le Daily Mirror cela veut dire que le champion en titre revoit ses ambitions à la baisse et Klopp a lui-même déclaré que «l'objectif de son équipe maintenant était de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.» Car dans cette course au titre, la concurrence est rude. Comme le souligne le Manchester Evening News : «United reste en tête, mais c'est City qui a l'avantage dans la course au titre», après sa victoire 4-0 contre Crystal Palace hier soir.



Le gros coup de Conte avec l'Inter



En Serie A, l'Inter a remporté le derby d'Italie face à la Juve (2-0). Une sacrée prestation des Nerazzurri qui leur permet de revenir à égalité au classement avec l'AC Milan, qui joue ce soir. Pour le Corriere dello Sport, «Conte éteint la Juve.» «Les Nerazzurri comptent 7 points d'avance sur Pirlo. Les clubs milanais forment la paire de tête le temps d'une soirée.» De son côté Tuttosport n'a vu qu'une seule équipe sur le terrain, et se demande «où était la Juve ?» Enfin pour La Gazzetta dello Sport, l'Inter est en extase après avoir dominé la Vieille Dame, ce qui lui permet de s'accrocher à ses «espoirs de Scudetto».