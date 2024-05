La chute du Bayer Leverkusen choque l’Europe, retournement de situation pour Luka Modric

La fin de série d’invincibilité du Bayer fait les gros titres, le Real Madrid a tranché pour l’avenir de Luka Modric, retournement de situation pour Di Maria, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



L’invincible Bayer est tombé

Ça y est, l’invincible Bayer Leverkusen n’est plus. Après une série d’invincibilité absolument incroyable de 51 matches, les hommes de Xabi Alonso sont tombés… au pire des moments. «Triple K.O pour Xabi Alonso», placarde le quotidien Bild ce jeudi matin après la claque reçue face à l’Atalanta 3-0. Cela devait forcément arriver un jour, malheureusement les hommes de Xabi Alonso ont perdu leur football le soir d’une finale européenne. «Première faillite», regrette Sudwest presse.



Pour Kicker, c’est un «triple au revoir». Le rêve d’un triplé et d’une saison parfaite s’est brisé hier à Dublin. Le site allemand tient à souligner que malgré cet échec, la performance du Bayer 04 Leverkusen sur la saison ne doit pas être sous-estimée. Une chose est sûre, cette débâcle fait grand bruit en Europe. Pour L’Equipe, les hommes de Xabi Alonso sont tombés sur «le mur de l’Atalanta». Pour le journal AS, le responsable est Lookman, qui a torturé Xabi Alonso avec un triplé extraordinaire.



Luka Modric prolonge le plaisir

En fin de contrat avec le Real Madrid, Luka Modric a réussi à convaincre Florentino Pérez de lui offrir un nouveau bail d’un an. Un «pacte» a été passé entre les deux hommes, comme l’explique Marca dans ses pages intérieures. A 38 ans, le Ballon d’Or 2018 prolonge le plaisir au contraire de son coéquipier Toni Kroos qui a annoncé prendre sa retraite après l’Euro.

D’ailleurs, comme on vous l’a expliqué dans le JT d’hier, le rêve du Real Madrid est de le remplacer par Rodri de Manchester City. Dans ses pages intérieures, le journal AS explique que l’autre candidat n’est autre que son compatriote allemand Joshua Kimmich.



La volte-face de Di Maria

Au Portugal, un sacré retournement de situation se profile. Le journal A Bola met en avant Angel Di Maria sur sa Une avec un message très clair : « je veux rester ». Le quotidien portugais nous explique que le joueur de 36 ans souhaiterait finalement rester à Lisbonne une saison de plus. L’Argentin n’avait signé que pour un an et devait retourner au pays pour y terminer sa carrière. Cette option n’étant pas possible, Besiktas s’est engouffré dans la brèche pour tenter de s’attacher ses services, avec José Mourinho comme argument.



Finalement, les deux hommes pourraient se retrouver au SL Benfica puisque selon le Correio da Manhã, le Special One figure en tête d’un sondage pour remplacer Roger Schmidt au SL Benfica.